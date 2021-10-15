AK Partili Kaynar, CHP’li İBB’nin TÜGVA’ya karşı yaptığı hukuksuzluğu anlattı | Video

CHP'li İBB'nin TÜGVA'ya yönelik yaptığı hukuksuz müdahale ülke gündeminin en önemli konularından biri haline geldi. Herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen belediye çalışanları ile TÜGVA binasına giren İBB, tepkilerin odağın yer alırken, AK Parti İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin usulsüzlüklerini tek tek anlattı.