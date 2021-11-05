İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener beraberindeki heyetle birlikte Bingöl'e gitti. Burada esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.
BİR VATANDAŞ AKŞENER'E TEPKİ GÖSTERDİ
Bu sırada bölgede bulunan ve şehit yakını olduğunu ifade eden bir vatandaş, İYİ Parti ile HDP arasında yakın ilişki olduğunu savundu ve Akşener'in Siirt'te 'Burası Kürdistan' diyen kişiye tepki göstermemesini eleştirdi.
Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video
VATANDAŞIN KULAĞINA EĞİLİP KÜFRETTİ
Araya giren polis ekipleri vatandaşı bölgeden uzaklaştırmak isterken, şahsın yanına giden İYİ Partili Lütfü Türkkan bir süre vatandaşın boynuna sarıldı ve kendisini dinledi. Bu noktaya kadar her şey normal ilerlerken, Türkkan bir anda vatandaşın tepkisine karşılık kulağına eğildi ve küfretti. Türkkan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa, "Senin bacını .........." şeklinde ağır bir küfrederken, o anlar olay yerinde bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video
TÜRKKAN'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Türkkan'ın bu ağır hakareti bugünün ana gündem maddesi olurken, sosyal medyada da konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapıldı ve Türkkan'a tepki gösterildi. İşte o tepkilerden bazıları:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar.
Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır...
Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.
MUSTAFA ŞENTOP: MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR
Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir." dedi.
"BU SİZDEN ALDIĞI CESARET SAYESİNDE"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!" ifadelerini kullandı.
ALPAY ÖZALAN: BU REZİLLİK ASLA UNUTULMAYACAK
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "İyi Parti vekili Lütfü Türkkan, "Şehit ailesiyim. Meral Akşener HDP'yi savunuyor, Selahattin Demirtaş'la kahvaltı peşinde." diyen vatandaşa iğrenç küfürler etti. Görüntüyü paylaşmıyorum. Bu rezillik asla unutulmayacak! Yazıklar olsun size!"
Alpay Özalan konuyla ilgili yaptığı bir başka paylaşımda ise, "İktidar olursak bizi rahatça eleştireceksiniz." diyen muhalefetin milletvekili Lütfü Türkkan, "Şehit yakınıyım." diyerek eleştiride bulunan vatandaşa rezil küfürler ediyor. Muhalefetken bile yapmadığınız rezillik kalmadı. Elinize güç geçse sizden olmayana nefes aldırmazsınız." ifadelerine yer verdi.
BÜLENT TURAN: KEŞKE ÖZÜR DİLEYEBİLSEYDİNİZ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Bu kadar kelime israfı yapacağınıza, keşke özür dileyebilseydiniz sn bşk. Milletvekilisiniz. Farklı partilerde olsak da Gazi Meclis'te sizinle aynı çatı altında olmanın ağır mahcubiyetini hepimize yaşattınız!!!"
HAMZA DAĞ: AHLAKSIZLIKLARIN HESABINI MİLLETE VERECEKSİNİZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir vatandaşa iğrenç bir küfür etmiş. Bu ar damarı çatlamış, seciyesi tuzla buz olmuş ahlaksızlıkların hesabını bu millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!
OSMAN NURİ KABAKTEPE: DERHAL GEREĞİ YAPILMALIDIR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşa küfür etmesi; milletvekili rozetini, insani değerleri ve her şeyden önce şehidimizin aziz hatırasını ayaklar altına almaktır. Şehidimizin kız kardeşine yönelik bu küfür, İP'li yöneticilerin sorumluluğudur ve derhal gereği yapılmalıdır.
SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarından gazetecilere skandal saldırı! Kanlar içinde bıraktılar
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu: "Müfteri bir provokatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bingöl'de Milletimizin gözü önünde cereyan eden olaya dair aşağıdaki açıklamanız bunun en açık ispatıdır. Kendi yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi
Milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak.."
BAKAN YANIK'TAN TEPKİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş. Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce meclis de hak etmiyor.
MAHİR ÜNAL: ASLA AFFEDİLEMEYECEK BİR HADSİZLİKTİR
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık" diye feryat eden acılı bir şehit yakınına küfür etmek ve sonrasında provokatörlükle suçlamak asla affedilmeyecek bir hadsizliktir. Bu mesele siyasi bir mesele değil, ilgili parti nezdinde bir karakter sınavıdır
BU TÜRKKAN'IN İLK SKANDALI DEĞİL! GAZETECİYİ DÖVDÜRTMÜŞTÜ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Dilovası'nda kaçak çiftliği olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım sırasında görüntü almak isteyen İHA Muhabiri, Türkkan'ın korumaları tarafından öldüresiye dövülmüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Grup Başkanvekili Türkkan'ın korumalarının saldırısı ile ilgili gelen soruya ise 'pes' dedirten bir yanıt vermişti. Akşener, "İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi ? Ne yapayım ben..." demişti.İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti