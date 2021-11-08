Son dakika haberler: Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı... İşte masadaki kritik konular

SURİYE'YE OPERASYON VAR MI?

Sopn günlerde özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sıkça sorulan sorulardan olan Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

YERLİ AŞIDA SON AŞAMA KABİNE TOPLANTISINDA

Öte yandan artık son çalışmaların yapıldığı yerli aşımız TURKOVAC ile ilgili çalışmalar da kabinenin gündemine olacak ve bakanların yapacağı sunum ve değerlendirmenin ardından bu akşamki açıklamada bazı tarihlerin de netleşmiş olabileceği bekleniyor.