SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan şehit kardeşine küfreden Lütfü Türkkan’a çok sert tepki | Video
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, saat 15.50'de Başkan Recep Tayyip liderliğinde yoğun bir gündemle toplandı. Bakan Kurulu'nda, EYT, asgari ücret, Suriye sınırına olası bir operasyon ve koronavirüs salgını ile yerli aşıdaki gelişmeler ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları…