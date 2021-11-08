Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan ‘sağlıkçılara’ atama müjdesi | Video
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, saat 15.50'de Başkan Recep Tayyip liderliğinde yoğun bir gündemle toplandı. Kritik toplantı sonrası alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına müjde geldi. Erdoğan, ‘‘40 bin yeni sağlıkçı atanacak’’ ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...