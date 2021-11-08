Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili tartışmalara son noktayı koyan Başkan Erdoğan, "Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak." dedi. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerininin kaldırılacağını belirten Erdoğan, "2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Tükkan'a da tepki gösterdi. Türkkan'ın parlamento çatısı altında yer almaması gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunarak "Bu zatın kesinlikle partiden ihraç edilmesi gerekir." dedi.