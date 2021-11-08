Başkan Erdoğan açıkladı: Okullar açık mı kalacak, yoksa kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? | Video

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, saat 15.50'de Başkan Recep Tayyip liderliğinde yoğun bir gündemle toplandı. Bakan Kurulu'nda, EYT, asgari ücret, Suriye sınırına olası bir operasyon ve koronavirüs salgını ile yerli aşıdaki gelişmeler ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları…