İBB’ye korsan işçi cezası! İSPER’den akılalmaz yanıt

İŞKUR'DAN ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU BELGESİ İSTEDİ

İddiaların araştırılması için görevlendirilen müfettişler İSPER'in 9 Şubat 2021'de işçi ücretlerinin düşürülmesi konusunda inceleme teftişi geçirdiğini tespit etti. İSPER ayrıca 11 Mayıs 2020'de İŞKUR'a başvuruda bulunarak Özel İstihdam Bürosu kurmak için izin belgesi talep etti. İŞKUR ise şirket incelemesinin ardından 21 Mayıs'ta de söz konusu belgeyi İSPER'e verdi. İSPER, İŞKUR'a bilgi vererek işçi tayini yapılması için faaliyet gösteren Özel İstihdam Bürosu'nun yükümlülüğünü yerine getirmediği yönündeki ihbar üzerine detaylı inceleme başlattı.

489 İŞÇİYİ İŞKUR'A BİLDİRMEDEN İŞE ALDILAR

Müfettişlerin incelemesine göre İSPER'in 73 ayrı SGK dosyası üzerinden toplamda 15 bin 274 işçinin istihdam edildiğini tespit edildi. Müfettişler 15 iş yerinde toplamda 51 işçi ile görüşme yaptı. Görüşmeler sonucunda İSPER'in 489 işçiyi İŞKUR'a işe alım ilanı vermeden gizlice aldığı ve bu durumu da İŞKUR'a bildirmediği tespit edildi.