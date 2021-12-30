İBB’nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı

SABAH'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) örgüt bağlantılı isimlerin işe alındığıyla ilgili gündeme taşıdığı haberler tartışılırken İBB'de alımların bunlarla da sınırlı kalmadığı ortaya çıkmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığının takibiyle geçen Temmuz ayında PKK'nın alternatif Diyanet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Diyanet İşleri Başkanı olan Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi yakalanmış, şüphelilerden 5'inin gassal olarak İBB iştiraki İSPER'de işe alındığı ortaya çıkmıştı. SABAH'ın ulaştığı soruşturmanın detaylarında, PKK/KCK terör örgütünün alternatif dini yapılanmayı bazı dernekler ve özellikle ilmi ehliyeti olmayan "Mele" olarak adlandırılan gayri resmi imamlar aracılığıyla yaptığı, bu projeyle sempatizan ve birçok kürt kökenli muhafazakar kitleye hedef aldığı öğrenildi.