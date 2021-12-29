Son dakika | İBB’de işe alınan PKK imamlarıyla ilgili şok detay!

* "Direniş Orucu" adı altında eylemlere katıldıkları, sözde dini bilgisi olan halk arasında "Mele, İmam, Hoca, Seyda, Seyid" gibi din adamı sıfatları kullanıp cübbe ve sarık giyerek toplumun dini hassasiyetlerini istismar ederek çeşitli açıklamalar yaptığının belirlemesi üzerine dernek üyeleri takibe alındı.

SON DAKİKA | ÖCALAN'IN TALİMATIYLA KURULMUŞ

* HDP Bağcılar ve Demokratik İslam Kongresi Şura üyesi Ekrem Baran'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı derneğin, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik basın açıklaması yaparak düzenlenen imza kampanyasına katıldığı, 6-8 Ekim olayları esnasında Kobani'de bulunan PYD/YPG terör örgütü mensuplarına destek vermek maksadıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giderek dönüşümlü olarak çadır nöbeti eylemlerine katıldıkları, basın açıklamaları yaptıkları ve Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'a yardım etmekle suçladıkları öğrenildi. İstanbul BDP İl binasında yapılan aramada ele geçen dokümanda ise şu anki DİAYDER üyelerinden Ekrem Baran, Enver Karabey ve Mehmet Işık'ın KCK/TM İstanbul il yürütmesinde görev aldığı tespit edildi.

TERÖRİST CENAZELERİNDE MEVLİT OKUMUŞLAR

* Etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine ve taziyelerine katılarak mevlit okudukları belirlenen dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DİAYDER'i sözde Kürdistan Devletinin Diyanet İşleri Başkanlığı, dernek başkanı olarak faaliyet gösteren Ekrem Baran'ın ise sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olarak belirlendiği resmi olmayan ve mele olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla propaganda içerikli vaaz ve hutbe okuttukları, mescit imamlarına propaganda içerikli vaaz vermeleri hususunda baskı yaptıkları tespit edildi.

DERNEK MESCİTLERİNDEN İBB'YE GASSAL

* Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden Aydın Ayhan, Mehmet Işık, Mehmet İnan, Mehmet Emin Aslan ile Fahrettin Ülgün'ün İSPER'de görev yaptığı ortaya çıktı. İBB'de işe alınan zanlıların suç dosyaları ise kabarık çıktı. SABAH o isimlere tek tek ulaştı.