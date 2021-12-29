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Haberler Yaşam Son dakika | İBB'de işe alınan PKK imamlarıyla ilgili şok detay!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 07:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 07:44

Son dakika | İBB'de işe alınan PKK imamlarıyla ilgili şok detay!

Son dakika haberler: İBB iştiraki İSPER'de gassal olarak işe alınan ve PKK'ya bağlı dernek bünyesinde imamlık yaptığı belirlenen 5 kişiden 3'ünün bir süre önce 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandığı, 2'sinin ise ev hapsi cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. İşte SABAH'ın ulaştığı çarpıcı bilgi ve belgeler

HALİL TURHANLI
Son dakika | İBB’de işe alınan PKK imamlarıyla ilgili şok detay!

Son dakika haberler: SABAH'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) örgüt bağlantılı isimlerin işe alındığıyla ilgili gündeme taşıdığı haberler tartışılıyor. Kamuoyu "Örgüt bağlantılı isimler, İBB'de nasıl işe alındı?" diye soruyor. Üstelik İBB'ye alımlar bu kadarla da sınırlı değil. Şimdi de örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan PKK/KCK'nın derneklerinden DİAYDER bünyesindeki yasak mescitlerde imamlık yapan 5 ismin İBB'nin iştiraki İSPER'de işe alındığını ortaya çıktı.

Son dakika | İBB’de işe alınan PKK imamlarıyla ilgili şok detay!

İMAMOĞLU 'SABIKASIZLARI ALDIK' DEMİŞTİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sabıkasız isimleri işe aldık" dese de gerçek bu değil. İBB çalışanı gassaların "Terör örgütü üyeliği", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gibi suçlardan kaydı var. İBB'de mesaideyken geçen ay gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. 2'si ise ev hapsine mahkum edildi. İBB'den aldığı maaş ile İBB'nin yardım kartlarını terörist ailelerine dağıtan gassallardan Mehmet Emin Aslan ve Aydın Ayhan'ın İstanbul Küçükçekmece'de jandarma personelini taşıyan servis otobüsüne yapılan 5 asker ile 1 asker çocuğunun şehit olduğu bombalı saldırı olayının faili olan Kandil'deki Mele kod adlı Mehmet Kazım Sevim ile irtibatlı oldukları ortaya çıktı. İşte detaylar:

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Son dakika | İBB’de işe alınan PKK imamlarıyla ilgili şok detay!

* SABAH'ın haberlerinden sonra başkanı PKK'nın sözde Diyanet İşleri Başkanı olan Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) çalışanlarının da İBB iştiraki İSPER'de işe alındığı ortaya çıktı. İBB'ne PKK'lı isimlerin alındığının ortaya çıkmasıyla ilgili süreç, İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında deşifre oldu.

Son dakika | İBB’de işe alınan PKK imamlarıyla ilgili şok detay!

* Süreç, Bitlis'teki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait cenazelerin sözde terörist mezarlığından çıkartılarak DNA tespitlerinin yapılması maksadıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi sonrasında DİAYDER tarafından terörist mezarlıklarına devlet tarafından sözde zulüm yapıldığı şeklinde açıklamalar yapmasıyla başladı. Dernek faaliyetlerini takibe alan jandarma, dernek tarafından kurulan "Ronahikovar" isimli internet sitesinde örgüt propagandası yapılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü hedef alacak şekilde anketler yayınlandığını belirledi.

Son dakika | İBB’de işe alınan PKK imamlarıyla ilgili şok detay!

* "Direniş Orucu" adı altında eylemlere katıldıkları, sözde dini bilgisi olan halk arasında "Mele, İmam, Hoca, Seyda, Seyid" gibi din adamı sıfatları kullanıp cübbe ve sarık giyerek toplumun dini hassasiyetlerini istismar ederek çeşitli açıklamalar yaptığının belirlemesi üzerine dernek üyeleri takibe alındı.

SON DAKİKA | ÖCALAN'IN TALİMATIYLA KURULMUŞ

* HDP Bağcılar ve Demokratik İslam Kongresi Şura üyesi Ekrem Baran'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı derneğin, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik basın açıklaması yaparak düzenlenen imza kampanyasına katıldığı, 6-8 Ekim olayları esnasında Kobani'de bulunan PYD/YPG terör örgütü mensuplarına destek vermek maksadıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giderek dönüşümlü olarak çadır nöbeti eylemlerine katıldıkları, basın açıklamaları yaptıkları ve Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'a yardım etmekle suçladıkları öğrenildi. İstanbul BDP İl binasında yapılan aramada ele geçen dokümanda ise şu anki DİAYDER üyelerinden Ekrem Baran, Enver Karabey ve Mehmet Işık'ın KCK/TM İstanbul il yürütmesinde görev aldığı tespit edildi.

TERÖRİST CENAZELERİNDE MEVLİT OKUMUŞLAR

* Etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine ve taziyelerine katılarak mevlit okudukları belirlenen dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DİAYDER'i sözde Kürdistan Devletinin Diyanet İşleri Başkanlığı, dernek başkanı olarak faaliyet gösteren Ekrem Baran'ın ise sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olarak belirlendiği resmi olmayan ve mele olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla propaganda içerikli vaaz ve hutbe okuttukları, mescit imamlarına propaganda içerikli vaaz vermeleri hususunda baskı yaptıkları tespit edildi.

DERNEK MESCİTLERİNDEN İBB'YE GASSAL

* Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden Aydın Ayhan, Mehmet Işık, Mehmet İnan, Mehmet Emin Aslan ile Fahrettin Ülgün'ün İSPER'de görev yaptığı ortaya çıktı. İBB'de işe alınan zanlıların suç dosyaları ise kabarık çıktı. SABAH o isimlere tek tek ulaştı.

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