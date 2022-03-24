Haberler Gündem Haberleri HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Giriş Tarihi: 24.3.2022 18:36 Son Güncelleme: 24.3.2022 19:08

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iki ayrı fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarttı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı | Video

İFADEYE GELMEDİ

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi. Savcılık, adresinde de bulunamayan Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında sulh ceza hakimliğinden 'yakalama kararı' çıkarılmasını talep etti. Hakimliğin talebi kabul etmesiyle, Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılık, HDP’li Güzel hakkında soruşturma başlattı HDP’li Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması şehit aileleri ve gazileri mutlu etti HDP'li vekil Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Şok ifadeye SABAH ulaştı Son dakika haberi: TBMM Hazırlık Komisyonu HDP'li Semra Güzel hakkında kararını verdi Oy çokluğu ile dokunulmazlık kaldırıldı Semra Güzel için komisyon karar verdi: Dokunulmazlığı kaldırılsın

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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