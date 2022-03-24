Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iki ayrı fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarttı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı | Video

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Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi. Savcılık, adresinde de bulunamayan Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında sulh ceza hakimliğinden 'yakalama kararı' çıkarılmasını talep etti. Hakimliğin talebi kabul etmesiyle, Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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