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Giriş Tarihi: 3.2.2022 17:13 Son Güncelleme: 3.2.2022 18:16

Oy çokluğu ile dokunulmazlık kaldırıldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Oy çokluğu ile dokunulmazlık kaldırıldı

HDP milletvekili Semra Güzel ile ilgili kurulan Hazırlık Komisyonu oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Başkanlığını AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın yaptığı ve 3 AK Parti, 1'er de CHP ve HDP'li vekilin üye olduğu TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edilmişti.

Karma Komisyon ise Hazırlık Komisyonu kurarak talep değerlendirilme alınmıştı. Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Karma komisyon 4 kabul 1 red oyu ile Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

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Oy çokluğu ile dokunulmazlık kaldırıldı
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