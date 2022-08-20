Son dakika haberi: Gaziantep’te katliam gibi kaza: 15 ölü… Kaza nasıl meydana geldi? Gaziantep Valisi’nden ilk açıklama

VALİDEN İLK AÇIKLAMA: KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada "Otoyolda şu anda yaklaşık olarak Nizip'e 10 kilometre mesafedeyiz. Bir otobüs kaza yapıyor 10.45 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. " dedi.