Son dakika haberi: Gaziantep’te katliam gibi kaza: 15 ölü… Kaza nasıl meydana geldi? Gaziantep Valisi’nden ilk açıklama

Son dakika... Gaziantep'te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kişi yaralandı. Gaziantep Valisi kazanın nasıl meydana geldiğini açıkladı.Öte yandan kaza yerinden ilk görüntüler geldi.
SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...
YOLCU OTOBÜSÜ AMBULANS İTFAİYE ARACI VE CANLI YAYIN ARACI KARIŞTI
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.
VALİDEN İLK AÇIKLAMA: KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada "Otoyolda şu anda yaklaşık olarak Nizip'e 10 kilometre mesafedeyiz. Bir otobüs kaza yapıyor 10.45 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. " dedi.
Gül açıklamalarını, İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinde 3 itfaiye görevlisi, 3 tanesi sağlık görevlisi, 2 de gazeteci arkadaşımız var. Şu anda müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Gaziantep Nizip'te katliam gibi kaza: 15 Ölü, 22 yaralı! CANLI YAYIN olay yerinde son bilgiler