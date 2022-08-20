Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü zincirleme kaza faciasının yaşandığı bölgeden korkunç görüntüler... | Video

Gaziantep'te bir otobüs, itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracına çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Ölülerin cesetleri torbalara konuldu. Yaşamını yitirenlerin arasında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli ve 2 gazeteci yer alıyor. İşte feci kazanın olduğu olay yerinden görüntüler...