Video Yaşam SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 kişi öldü! Kahreden detaylar ortaya çıktı | Video
SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 kişi öldü! Kahreden detaylar ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 kişi öldü! Kahreden detaylar ortaya çıktı | Video

20.08.2022 | 13:26

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Son dakika haberi... Gaziantep'den kahreden haber geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Gül, "Vefat eden vatandaşlarımızın aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var." ifadelerini kullandı. Öte yandan otobüste İstanbul'dan Diyarbakır'a giden 35 yolcu bulunuyordu. Yaşanan can pazarında kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Devrilen bir otobüs, trafik kazası nedeniyle bölgeye sevk edilen ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracına çarptı. Korkunç kazada yaşamını yitiren 16 kişinin arasında bulunan basın mensuplarından Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in, canlı yayın aracı ile göreve giderken yaralılara yardım etmek için olay yerinde durdukları belirtildi.  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da kazayla ilgili açıklama geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları canlı yayında anlattı. İşte olay yerinden korkunç kareler...

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