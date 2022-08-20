Gaziantep Nizip'te katliam gibi kaza: 16 Ölü, 22 yaralı! CANLI YAYIN olay yerinden son bilgiler
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:18
04:58
04:19
03:34
Bursa'da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2022 | 11:18
00:25
Kumar masasında 16 gözaltı... 29 bin lira ceza yediler | Video 20.08.2022 | 10:52
01:13
04:31
Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2’si ağır 25 yaralı | Video 20.08.2022 | 10:16
02:10
Karaköy’de soygun girişimi kamerada | Video 20.08.2022 | 10:17
00:31
Yüksek hız kazayı beraberinde getirdi! O anlar kamerada | Video 20.08.2022 | 10:17
00:58
İzmir’de tefeci operasyonu: 4 tutuklama | Video 20.08.2022 | 09:53
00:59
03:48
00:32
Arnavutköy’de 10 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 20.08.2022 | 09:18
02:15
01:33
01:18
Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı | Video 20.08.2022 | 09:18
06:51
01:41
Otomobil, yan dönen kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü 4 yaralı | Video 19.08.2022 | 16:51
01:06
Gaziantep'te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 16:42
02:35
Cip, hafriyat kamyonuyla çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.08.2022 | 14:43
Gaziantep Nizip'te meydan gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 16 kişi öldü, 22 kişinin yaralandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Nizip'teki trafik kazası ile ilgili son bilgileri duyurdu...