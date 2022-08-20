Video Yaşam SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...
SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...

20.08.2022 | 12:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep Nizip’te katliam gibi kaza: 15 Ölü, 22 yaralı! CANLI YAYIN olay yerinden son bilgiler 07:01
Gaziantep Nizip'te katliam gibi kaza: 15 Ölü, 22 yaralı! CANLI YAYIN olay yerinden son bilgiler 20.08.2022 | 12:41
SON DAKİKA | Gaziantep’te katliam gibi kaza: 16 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... 04:58
SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2022 | 12:34
Fatih’te çıplak vaziyette etrafa saldıran kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 04:19
Fatih’te çıplak vaziyette etrafa saldıran kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 20.08.2022 | 11:37
Bursa’da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:34
Bursa'da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2022 | 11:18
Kumar masasında 16 gözaltı... 29 bin lira ceza yediler | Video 00:25
Kumar masasında 16 gözaltı... 29 bin lira ceza yediler | Video 20.08.2022 | 10:52
“Danışmanlık” vurgununa operasyon… Sahte belgeleri hazırlayıp sattılar | Video 01:13
“Danışmanlık” vurgununa operasyon… Sahte belgeleri hazırlayıp sattılar | Video 20.08.2022 | 10:52
Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2’si ağır 25 yaralı | Video 04:31
Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2’si ağır 25 yaralı | Video 20.08.2022 | 10:16
Karaköy’de soygun girişimi kamerada | Video 02:10
Karaköy’de soygun girişimi kamerada | Video 20.08.2022 | 10:17
Yüksek hız kazayı beraberinde getirdi! O anlar kamerada | Video 00:31
Yüksek hız kazayı beraberinde getirdi! O anlar kamerada | Video 20.08.2022 | 10:17
İzmir’de tefeci operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:58
İzmir’de tefeci operasyonu: 4 tutuklama | Video 20.08.2022 | 09:53
Başkale’de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | video 00:59
Başkale’de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | video 20.08.2022 | 09:53
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 03:48
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 20.08.2022 | 09:35
Arnavutköy’de 10 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 00:32
Arnavutköy’de 10 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 20.08.2022 | 09:18
Bursa’da dehşete düşüren görüntüler! Cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video 02:15
Bursa'da dehşete düşüren görüntüler! Cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video 20.08.2022 | 09:19
Şaşkına çeviren olay: Otomobilin camını kıran ayı araçtaki yiyeceklerle karnını doyurdu | Video 01:33
Şaşkına çeviren olay: Otomobilin camını kıran ayı araçtaki yiyeceklerle karnını doyurdu | Video 20.08.2022 | 09:19
Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı | Video 01:18
Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı | Video 20.08.2022 | 09:18
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! | Video 06:51
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! | Video 19.08.2022 | 22:44
Otomobil, yan dönen kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü 4 yaralı | Video 01:41
Otomobil, yan dönen kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü 4 yaralı | Video 19.08.2022 | 16:51
Gaziantep’te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi | Video 01:06
Gaziantep'te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 16:42
Cip, hafriyat kamyonuyla çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı | Video 02:35
Cip, hafriyat kamyonuyla çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.08.2022 | 14:43

Gaziantep'te feci trafik kazası! Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü. Olay yerinden son dakika görüntüleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA