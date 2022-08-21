Mardin’deki kazada TIR sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Frenler tutmadığı için aracı durduramadım

Türkiye, Mardin ve Gazintep'te dün meydana gelen iki kaza haberiyle sarsıldı. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.
AYNI NOKTADA İKİ KAZA
Mardin'in Derik ilçesinde saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, Umut G. yönetimindeki 73 NS 384 plakalı gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 18.30'da 34 NMB 53 plakalı tır kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı. Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
TIR ŞOFÖRÜNÜN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Bölgede ilk kazayı gerçekleştiren ve 4 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü Umut G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. A Haber muhabiri Barış Türel'in aktardığına göre; Umut G. gübrü yüklü TIR ile Irak'ın Zaho kentine gitmek üzere yol çıktığını söyledi. Ağır tonaj iddilarıyla ilgili konuşan Umut G. ifadesinde yük sınırının 29 ton olduğunu ve kendisinin 27 ton yüklediğini belirtti.
"FRENLERİN TUTMADIĞINI FARK ETTİM"
27 ton ağırlıkla birlikte yola çıktığını kaydeden sürücü, üç yol mevkiisine geldiğinde ise aracının rampadan önce frenlerinin tuttuğunu rampaya geldiğinde ise frenlerinin tutmadığını fark ettiğini bu nedenle aracı durduramadığını söyledi. Araç bakımını 1 ay önce yaptırdığını söyleyen Umut G. aynı bölgede gerçekleşen ikinci kazaya ilişkin ise hiçbir şey hatırlamadığı dile getirdi.