Mardin’deki kazada TIR sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Frenler tutmadığı için aracı durduramadım

Türkiye, Mardin ve Gazintep'te dün meydana gelen iki kaza haberiyle sarsıldı. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

AYNI NOKTADA İKİ KAZA

Mardin'in Derik ilçesinde saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, Umut G. yönetimindeki 73 NS 384 plakalı gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 18.30'da 34 NMB 53 plakalı tır kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı. Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.