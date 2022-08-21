Mardin'deki kazada TIR sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Frenler tutmadığı için aracı durduramadım
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Mardin'in Derik ilçesinde Mazıdağı istikametinden gelen, Umut G. yönetimindeki gübre yüklü TIR, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken bir başka TIR, kazaya müdahale edenlerin arasında daldı. Aynı noktada yaşanan iki ayrı kazada 20 kişi hayatını kaybetti. İlk kazayı gerçekleştiren ve 4 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü Umut G. ilk ifadesinde ağır tonaj yüklemediğini ve aracının bakımını 1 ay önce yaptırdığını söyledi. Umut G. ifadesinde üç yol mevkiisine geldiğinde aracının frenlerinin tuttuğunu rampaya geldiğinde ise frenlerinin tutmadığını bu nedenle aracı durduramadığını belirtti.