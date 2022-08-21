Haberler
Yaşam
Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!
Giriş Tarihi: 21.08.2022 10:53
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
11:02
Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!
Son dakika: Mardin'in Derik ilçesinde yaşanan kaza yürekleri yaktı. Korkunç olayda 20 vatandaşımız hayata gözlerini kapadı. 26 kişi ise tedavi altına aldı. Feci kazanın görgü tanığı Veysi Danış ise korkunç anları anlattı. İşte 'Gaziantep'ten daha kötü olduk' diyen Danış'ın kan donduran açıklamaları...