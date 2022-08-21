Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!

SON DAKİKA: MARDİN'DEKİ KAZADA GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU



26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görgü tanığı Veysi Danış, feci kazaya dair gördüklerini şöyle özetledi: İlk kazadan 3 kişinin öldü. O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu.