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Haberler Yaşam Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!
Giriş Tarihi: 21.08.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 11:02

Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!

Son dakika: Mardin'in Derik ilçesinde yaşanan kaza yürekleri yaktı. Korkunç olayda 20 vatandaşımız hayata gözlerini kapadı. 26 kişi ise tedavi altına aldı. Feci kazanın görgü tanığı Veysi Danış ise korkunç anları anlattı. İşte 'Gaziantep'ten daha kötü olduk' diyen Danış'ın kan donduran açıklamaları...

Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!

Son dakika: Korkunç kaza dün Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!

SON DAKİKA: MARDİN'DEKİ KAZADA GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görgü tanığı Veysi Danış, feci kazaya dair gördüklerini şöyle özetledi: İlk kazadan 3 kişinin öldü. O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu.

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Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!

O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada ortalık katliam alanı oldu.

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Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!

Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar o esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı.

Son dakika: Mardin kazasının görgü tanığından korkunç sözler: Gaziantep’ten daha kötü olduk ortalık kan gölüne döndü!

İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü, ikincisi katliam gibi oldu.

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