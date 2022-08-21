Video Yaşam SON DAKİKA! Mardin Derik'teki katliam gibi kazadan yeni görüntü! İnsanlar kaçacak yer aradı | Video
SON DAKİKA! Mardin Derik'teki katliam gibi kazadan yeni görüntü! İnsanlar kaçacak yer aradı | Video

SON DAKİKA! Mardin Derik'teki katliam gibi kazadan yeni görüntü! İnsanlar kaçacak yer aradı | Video

21.08.2022 | 12:12

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Türkiye dün peş peşe gelen büyük trafik kazalarıyla sarsıldı. Mardin Derik'te yaşanan kaza sonrası olay yeri adeta can pazarına dönüştü. Mardin'deki kazaya ilişkin gelen her görüntü izleyenleri dehşete düşürürken onlarca kişiyi hayattan koparan ya da yaralayan feci olaya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mardin'de son olarak 20 olarak belirlenen ölü sayısının yanısıra çok sayıda yaralı var. Kazanın boyutunu gelen yeni karelerdeki detaylar ortaya çıkardı

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