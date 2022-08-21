Mardin’deki kazada şehit olmuştu: Polis memuru Yahya Ergin Çanakkale’de sonsuzluğa uğurlandı

EŞİ POLİS YELEĞİYLE UĞURLADI



Şehidin eşi Ebru Ergin ve annesi Ayfer Ergin, Yahya Ergin'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin polis yeleği giyen eşi Ebru Ergin, "Ne olur çık gel, ne olur gitme. Seni öyle mi uğurladım dün?" diyerek, gözyaşı döktü.

Şehidin ağabeyleri, Arasanlı köyü muhtarı Ersin Ergin ile Zeki Ergin de taziyeleri kabul etti. Şehit polis Yahya Ergin'in 1 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen ise yakınlarının kucağında tabutun başına getirildi. Şehit polis memuru Ergin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.