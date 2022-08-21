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Haberler Yaşam Son dakika | Mardin'deki kazanın boyutunu yeni kareler ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 21.08.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 10:53

Son dakika | Mardin'deki kazanın boyutunu yeni kareler ortaya çıkardı!

Son dakika haberler: Türkiye dün peş peşe gelen büyük trafik kazalarıyla sarsıldı. Mardin Derik'te yaşanan kaza sonrası olay yeri adeta can pazarına dönüştü. Mardin'deki kazaya ilişkin gelen her görüntü izleyenleri dehşete düşürürken onlarca kişiyi hayattan koparan ya da yaralayan feci olaya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mardin'de son olarak 20 olarak belirlenen ölü sayısının yanısıra çok sayıda yaralı var. Kazanın boyutunu gelen yeni karelerdeki detaylar ortaya çıkardı

Son dakika | Mardin’deki kazanın boyutunu yeni kareler ortaya çıkardı!

Son dakika kaza haberleri: Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntü ve fotoğraflar dehşetin boyutunu gözler önüne sererken o anlarda yaşanan can pazarını da tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. İşte Mardin'deki kazada son durum, ölü yaralı sayısı ve kazaya ilişkin ortaya çıkarn çarpıcı detaylar

Son dakika | Mardin’deki kazanın boyutunu yeni kareler ortaya çıkardı!

MARDİN'DE DE AYNI SENARYO: KAZAYA MÜDAHALE EDENLERE ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, ilçede saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 NS 384 plakalı gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin Derik'teki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Saat 18.30'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NMB 53 plakalı tır kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı.

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Son dakika | Mardin’deki kazanın boyutunu yeni kareler ortaya çıkardı!

MARDİN'DEKİ KAZADA 20 KİŞİ VEFAT ETTİ

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından bir süre kapanan yol yeniden ulaşıma açılacak.

Son dakika | Mardin’deki kazanın boyutunu yeni kareler ortaya çıkardı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Derik Kaymakamı Evren Çakır ile Üçyol mevkisinde kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Son dakika | Mardin’deki kazanın boyutunu yeni kareler ortaya çıkardı!

İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki elim kazanın ardından akşam saatlerinde Derik'ten üzücü bir haber aldıklarını anlattı.

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