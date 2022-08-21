Son dakika | Mardin’deki kazanın boyutunu yeni kareler ortaya çıkardı!

Son dakika kaza haberleri: Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntü ve fotoğraflar dehşetin boyutunu gözler önüne sererken o anlarda yaşanan can pazarını da tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. İşte Mardin'deki kazada son durum, ölü yaralı sayısı ve kazaya ilişkin ortaya çıkarn çarpıcı detaylar