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Son dakika: Mardin'deki kazada çok acı detay: Bir hafta önce tayin olmuş!
Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:15
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
13:16
Son dakika: Mardin'deki kazada çok acı detay: Bir hafta önce tayin olmuş!
Son dakika haberi: Mardin Derik'teki kazalarda dün 20 kişi yaşamını yitirdi. İlk kazaya müdahale edenler arasında bulunan şehit memuru Yahya Ergün için bu sabah tören düzenlendi. Şehidin eşi sinir krizleri geçirdi. Bir çocuk babası Ergün'ün 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Şehidin 1 yaşındaki oğlu ise her şeyden habersiz olanları izledi...