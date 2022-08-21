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Haberler Yaşam Son dakika: Mardin'deki kazada çok acı detay: Bir hafta önce tayin olmuş!
Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 13:16

Son dakika: Mardin'deki kazada çok acı detay: Bir hafta önce tayin olmuş!

Son dakika haberi: Mardin Derik'teki kazalarda dün 20 kişi yaşamını yitirdi. İlk kazaya müdahale edenler arasında bulunan şehit memuru Yahya Ergün için bu sabah tören düzenlendi. Şehidin eşi sinir krizleri geçirdi. Bir çocuk babası Ergün'ün 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Şehidin 1 yaşındaki oğlu ise her şeyden habersiz olanları izledi...

Halit SOLHAN
NEZİR GÜNEŞ
Son dakika: Mardin’deki kazada çok acı detay: Bir hafta önce tayin olmuş!

Son dakika: Kahreden kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Derik'in Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi.

Son dakika: Mardin’deki kazada çok acı detay: Bir hafta önce tayin olmuş!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti. Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken, saat 17.30 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı.

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Son dakika: Mardin’deki kazada çok acı detay: Bir hafta önce tayin olmuş!

Kaza yerinde bulunanlar, panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken TIR, apartmana çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, yol ise temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Son dakika: Mardin’deki kazada çok acı detay: Bir hafta önce tayin olmuş!

İlk kazaya müdahale edenler arasında bulunan ve şehit olan polis memuru Yahya Ergin için Mardin'de uğurlama töreni düzenlendi. Şehit polis memuru Ergin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mardin Havalimanı'na getirildi.

Son dakika: Mardin’deki kazada çok acı detay: Bir hafta önce tayin olmuş!

Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ve görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.

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