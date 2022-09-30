Son dakika | Kılıçdaroğlu’na PKK desteği tepkisi: ’Ölen bizim teröristimiz değil’ demek istiyor

BAKAN SOYLU'DAN CEVAP: ZAVALLISIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanına yönelik şu ifadeleri kullandı: Kılıçdaroğlu; İki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye "en büyükgazeteci cezaevi" iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın.