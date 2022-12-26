FETÖ artığı alçaklıkta sınır tanımıyor! Papa’nın önünde diz çöküp Türkiye’yi kötüledi...

"SİZİNLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Vatikan yetkililerine ve Papa'ya teşekkür eden FETÖ'cü Kanter, "Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde insan hakları ve özgürlük adına ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



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