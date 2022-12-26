FETÖ’cü Enes Kanter'den skandal sözler! Papa’nın önünde diz çöküp Türkiye'yi kötüledi | Video

Daha önce Yunan bayrağına sarılarak poz veren ve her fırsatta Türkiye'yi karalamaya çalışan FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter şimdi de Vatikan'da Papa'nın önünde diz çökerek yardım dilendi. Papa ile yaptığı ayaküstü diyalogta Türkiye'yi şikayet eden Kanter, "Fetullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" ifadelerini kullandı.