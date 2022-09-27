FETÖ elebaşı Gülen nefret kustu: Türk halkına hakaret, Yunanistan’a övgü!

FETÖ'CÜ KANTER DE ATİNA'YI SAVUNMUŞTU

Yunan kanalı Alpha TV daha önce de FETÖ'cü Enes Kanter ile röportaj gerçekleştirmişti. Teröristbaşı Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Kanter, Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı. FETÖ'cü Kanter, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir." sözlerine karşı çıkmış sözlerinin kabul edilemez olduğunu savunmuştu.