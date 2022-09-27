Haberler Gündem Haberleri FETÖ elebaşı Gülen nefret kustu: Türk halkına hakaret, Yunanistan'a övgü!
Giriş Tarihi: 27.9.2022 23:20 Son Güncelleme: 27.9.2022 23:26

FETÖ elebaşı Gülen nefret kustu: Türk halkına hakaret, Yunanistan'a övgü!

FETÖ elebaşı Gülen nefret kustu: Türk halkına hakaret, Yunanistan’a övgü!

Uluslararası hukuku hiçe sayarak Gayri Askeri Statüdeki Adalar’a ABD menşeili zırhlı araçlar sevk eden Yunanistan, tahriklerine bir yenisini daha ekledi. Yunan medyası, FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’deki malikanesine giderek teröristbaşı ile röportaj gerçekleştirdi. Gülen, röportajında Türk halkına hakaretler ederken Yunanistan’dan da övgüyle bahsetti.

Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselterek tahrik peşinde koşan Yunanistan, Türkiye'den yapılan tüm uyarılara rağmen kışkırtıcı hamlelerini sürdürüyor. Ege'deki adaları silahlandırma peşinde koşan Yunanistan, Doğu Akdeniz'de de Türk jetlerine radar kilidi atmak geri kalmıyor.

TÜRK HALKINA HAKARET ETTİ

Tahrik siyasetinden güç alan Yunan medyasından Alpha TV de teröristbaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine giderek röportaj gerçekleştirdi. Yunan kanalına konuşan FETÖ elebaşı Gülen, Yunanistan'dan övgüyle bahsederken Türk halkına hakaretler savurdu.

YUNANİSTAN'A ÖVGÜ

Türk halkının sarhoş gibi davrandığını söylenen teröristbaşı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan restini 'anlamsız' olarak nitelendirdi. Gülen ayrıca "Yunanistan, her zaman dünya kültürlerinin gelişimin sütunu olmuştur." dedi.

FETÖ'CÜ KANTER DE ATİNA'YI SAVUNMUŞTU

Yunan kanalı Alpha TV daha önce de FETÖ'cü Enes Kanter ile röportaj gerçekleştirmişti. Teröristbaşı Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Kanter, Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı. FETÖ'cü Kanter, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir." sözlerine karşı çıkmış sözlerinin kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

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FETÖ elebaşı Gülen nefret kustu: Türk halkına hakaret, Yunanistan'a övgü!
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