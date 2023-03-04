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Giriş Tarihi: 4.3.2023 12:04 Son Güncelleme: 4.3.2023 12:18

HDP'den Akşener'e şok suçlama: CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti...

Geçtiğimiz gün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyonun 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Akşener, partinin ek binasındaki toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararı açıkladı. "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yapan Meral Akşener, 6'lı masayı resmen dağıttı. İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak gösterdiklerini söyleyen Akşener, "Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir." dedi. Akşener'in bu çıkışına CHP'den olduğu gibi HDP'den de peş peşe tepki geldi. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından; "Akşener kendisini CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti... No pasaran!" paylaşımı yaptı.

HDP’den Akşener’e şok suçlama: CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti...

6'lı koalisyonun 12. toplantısı sonrasında CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler, Meral Akşener'in açıklamaları ile tavan yaptı. Akşener, 6'lı koalisyonun ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nu öne çıkardığını ancak kendilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiğini söyledi.

AKŞENER'İN ADAYLIK ÇAĞRISI

"Kumar masasında, noter masasında olmayacağız" diyerek 6'lı koalisyonu deviren Akşener, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da aday olmaları konusunda çağrıda bulundu.

ANKARA'DA BULUŞTULAR

Akşener'in çağrısının ardından gözlerin çevrildiği İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geldi. Ankara'daki toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

AKŞENER'İN ÇAĞRISINA RET!

Görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından Akşener'in adaylık çağrısını reddeden açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU İRADEMİZİ TEMSİL EDİYOR"

Ekrem İmamoğlu ise "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." dedi.

HDP'DEN AKŞENER'E ŞOK SUÇLAMA:

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından; "Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran!" paylaşımı yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını açıkladığı konuşması, sosyal medyada tepki çekti. HDP Kürkçü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık kazansın!" dedi.

Kürkçü, paylaşımında şu ifadeleri yazdı:

"Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ahlak ve şahsiyet ve insanlık sınavındalar. Akşener'in rezilane rüşvetine tenezzül etmeyerek onu MC geleneğiyle birlikte belediye çöplüklerine gömdükler an kendileri de bir demokratik sinerji kaynağına dönüşecekler... İnsanlık kazansın!"

"KENDİNE YAKIŞANI YAPTI"

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

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HDP'den Akşener'e şok suçlama: CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti...
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