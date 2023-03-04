HDP’den Akşener’e şok suçlama: CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti...

HDP'DEN AKŞENER'E ŞOK SUÇLAMA:

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından; "Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran!" paylaşımı yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını açıkladığı konuşması, sosyal medyada tepki çekti. HDP Kürkçü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık kazansın!" dedi.

Kürkçü, paylaşımında şu ifadeleri yazdı:

"Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ahlak ve şahsiyet ve insanlık sınavındalar. Akşener'in rezilane rüşvetine tenezzül etmeyerek onu MC geleneğiyle birlikte belediye çöplüklerine gömdükler an kendileri de bir demokratik sinerji kaynağına dönüşecekler... İnsanlık kazansın!"

"KENDİNE YAKIŞANI YAPTI"

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

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