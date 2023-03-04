HDP’den Akşener’e şok suçlama: CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti...

6'lı koalisyonun 12. toplantısı sonrasında CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler, Meral Akşener'in açıklamaları ile tavan yaptı. Akşener, 6'lı koalisyonun ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nu öne çıkardığını ancak kendilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiğini söyledi.
AKŞENER'İN ADAYLIK ÇAĞRISI
"Kumar masasında, noter masasında olmayacağız" diyerek 6'lı koalisyonu deviren Akşener, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da aday olmaları konusunda çağrıda bulundu.
ANKARA'DA BULUŞTULAR
Akşener'in çağrısının ardından gözlerin çevrildiği İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geldi. Ankara'daki toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.
AKŞENER'İN ÇAĞRISINA RET!
Görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından Akşener'in adaylık çağrısını reddeden açıklamalarda bulundu.
"KILIÇDAROĞLU İRADEMİZİ TEMSİL EDİYOR"
Ekrem İmamoğlu ise "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ"
Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." dedi.
HDP'DEN AKŞENER'E ŞOK SUÇLAMA:
HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından; "Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran!" paylaşımı yaptı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını açıkladığı konuşması, sosyal medyada tepki çekti. HDP Kürkçü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık kazansın!" dedi.
Kürkçü, paylaşımında şu ifadeleri yazdı:
"Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ahlak ve şahsiyet ve insanlık sınavındalar. Akşener'in rezilane rüşvetine tenezzül etmeyerek onu MC geleneğiyle birlikte belediye çöplüklerine gömdükler an kendileri de bir demokratik sinerji kaynağına dönüşecekler... İnsanlık kazansın!"
"KENDİNE YAKIŞANI YAPTI"
HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.