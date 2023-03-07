Siyaset tarihinde kara leke! Ülkeyi böyle mi yönetecekler? Kirli pazarlıklar, ilkesiz duruş, büyük tezgah…





SİYASİLERDEN TEPKİLER İLKESİZ DURUŞ KİRLİ PAZARLIK



AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam:

Önce altılı sonra da beşli masa toplantı görüntüleri eşliğinde TV ekranlarında sürekli birbirinin tekrarı yüzlerce haber ve yorumlar yapılıyor. Genel merkezleri önündeki canlı yayın araçlarından incir çekirdeğini dahi doldurmayan konuların telaşları üzerinden açıklamalar, yorumlar yapılıyor. Bu nasıl bir ruh halidir?

Cenazelerimizin daha kırkı çıkmamışken, ameliyatlar geçirmiş, ampüte olmuş hastalarımızın daha dikişleri alınmamışken, yaralarının pansumanları devam ediyorken, bu nasıl bir vurdumduymazlıktır?

Gerek sahalarda, gerekse Ankara gibi yoğun göç almış tüm illerimizde Cumhurbaşkanımızın, Hanımefendi'nin, bakanlarımızın, partimizin tüm milletvekilleri ve teşkilatlarının ve yardım kuruluşlarımızın sabahın erken saatlerinden, gecenin çok vakitlerine kadar dertli aileler ile ilgilendiği, koşuşturmaların hız kesmediği şu günlerde bu muhalif arkadaşlarımızdaki bu rahatlık nerden geliyor? Allah başta ana muhalefete sonra da tüm muhalefete biraz akıl, fikir ve izan versin. Birbirine genel merkezlerinde teşrifatçılık yaparak vakit öldürüyorlar. CHP'nin belediye başkanları Ankara'da siyasi kulislerle uğraşırken AK Parti'nin belediye başkanları afet bölgesinin yeniden imarıyla meşgul.