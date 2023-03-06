Yeni formülün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı önermesi ardından 6’lı koalisyon dağılmıştı. Bugün yaşanan son gelişmeler sonrasında İYİ Parti’den iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi teklifi gündeme getirildi. Bu önerinin FETÖ’cü Savaş Genç tarafından sosyal medyada yayınında dillendirdiği ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:00
00:35
Yeni formülün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı | Video 06.03.2023 | 16:13
03:21
00:49
03:49
Ankara'da 90'lı yılları hatırlatan anlar | Video 06.03.2023 | 14:48
00:53
01:41
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama | Video 06.03.2023 | 14:01
00:33
İYİ Parti lideri Akşener kurmaylarıyla toplantıda | Video 06.03.2023 | 13:51
00:26
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüşmeye geldi | Video 06.03.2023 | 13:51
00:14
00:38
Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu | Video 05.03.2023 | 22:28
00:41
01:22
01:12
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video 05.03.2023 | 21:36
02:37
Nevşehir’de freni patlayan kamyon araçlara böyle çarptı: 6 yaralı | Video 05.03.2023 | 20:43
00:50
MSB çocuklarla yakından ilgilenmeye devam ediyor | Video 05.03.2023 | 20:33
00:09
3 ayrı operasyonda 7 kişi tutuklandı | Video 05.03.2023 | 18:30
00:53
Hafif ticari araçla tırın çarpışması kameraya böyle yansıdı | Video 05.03.2023 | 17:51
01:43
Kabine toplanıyor! Gündemin ilk sırasında "deprem felaketi" var | Video 05.03.2023 | 17:15
03:34
5'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayını yarın saat 14'te açıklayacak | Video 05.03.2023 | 15:15