Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:16

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa haberi geldi! Kurucu üye "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi

Krizlerin ve kavgaların eksik olmadığı 6'lı koalisyonun son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının yankıları sürerken, ittifakın küçük ortağı Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirdi.