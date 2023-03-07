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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa haberi geldi! Kurucu üye "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:16

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa haberi geldi! Kurucu üye "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi

Krizlerin ve kavgaların eksik olmadığı 6'lı koalisyonun son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının yankıları sürerken, ittifakın küçük ortağı Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk istifa haberi geldi! Kurucu üye hayal kırıklığı olarak nitelendirdi

Kurulduğu günden itibaren kriz, kaos ve kavganın eksik olmadığı 6'lı koalisyonun son toplantısı dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk istifa haberi geldi! Kurucu üye hayal kırıklığı olarak nitelendirdi

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı görevindeyken aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevini üstlenmesi talebi masaya yatırıldı.

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Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk istifa haberi geldi! Kurucu üye hayal kırıklığı olarak nitelendirdi

Toplantının ardından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk istifa haberi geldi! Kurucu üye hayal kırıklığı olarak nitelendirdi

AKŞAM YEMEĞİNE KATILMADI

Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Meral Akşener'in yüzünün asık olduğu görülürken, parti binasında bir başka kriz daha yaşandığı ortaya çıktı.

Toplantının ardından 5 lider akşam yemeği yerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yemeğe katılmadı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk istifa haberi geldi! Kurucu üye hayal kırıklığı olarak nitelendirdi

İLK İSTİFA HABERİ GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının yankıları sürerken, ilk istifa haberi ittifakın küçük ortağı Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirdi.

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