Kılıçdaroğlu ile yaptıkları kirli pazarlıklar gün yüzüne çıkıyor! HDP’li Buldan 14 Mayıs’ı işaret etti...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Elbette ki Selo'ya da, Figen'e de, Gülten'e de, Ayla'ya da özgürlük gelecek" | Video

HDP SİSTEMATİK OLARAK 'ÖCALAN'I ÖZGÜR BIRAKACAĞIZ' AÇIKLAMASI YAPIYOR

HDP'li onlarca milletvekili ve parti yöneticisi şu ana kadar Öcalan'ı özgür bırakacaklarına dair açıklama yaptı. HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardında verdiği sözleri açıklaması çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu ve Akşener başta olmak üzere koalisyondaki hiçbir partiden bu açıklamalara tepki gelmedi.