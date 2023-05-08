Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu ile yaptıkları kirli pazarlıklar gün yüzüne çıkıyor! HDP'li Buldan 14 Mayıs'ı işaret etti...
Giriş Tarihi: 8.5.2023 14:14 Son Güncelleme: 8.5.2023 14:41

Kılıçdaroğlu ile yaptıkları kirli pazarlıklar gün yüzüne çıkıyor! HDP'li Buldan 14 Mayıs'ı işaret etti...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, seçime günler kala vites yükseltiyor. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin düzenlediği mitingde terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Buldan, "Elbette ki Selo'ya da Figen'e de Gülten'e de Ayla'ya da özgürlük gelecek. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek" dedi.

Kılıçdaroğlu ile yaptıkları kirli pazarlıklar gün yüzüne çıkıyor! HDP’li Buldan 14 Mayıs’ı işaret etti...

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi 7'li koalisyonun ortağı ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP, seçim çalışmaları kapsamında miting düzenledi. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını öne süren Buldan, "Elbette ki Selo'ya da Figen'e de Gülten'e de Ayla'ya da özgürlük gelecek. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Elbette ki Selo'ya da, Figen'e de, Gülten'e de, Ayla'ya da özgürlük gelecek" | Video

HDP SİSTEMATİK OLARAK 'ÖCALAN'I ÖZGÜR BIRAKACAĞIZ' AÇIKLAMASI YAPIYOR

HDP'li onlarca milletvekili ve parti yöneticisi şu ana kadar Öcalan'ı özgür bırakacaklarına dair açıklama yaptı. HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardında verdiği sözleri açıklaması çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu ve Akşener başta olmak üzere koalisyondaki hiçbir partiden bu açıklamalara tepki gelmedi.

KILIÇDAROĞLU DESTEĞİYLE EL YÜKSELTTİLER!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Türkiye halklarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" denilmişti.

HDP'li Mithat Sancar, CHP'nin kanalı Halk TV'de, "Bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" diyerek, Yedili Masa'nın seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Demirtaş’ın ses kaydıyla Kılıçdaroğlu’na oy istediler Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu Son dakika | Şehit babası buz gibi 7'li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz? Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’

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Kılıçdaroğlu ile yaptıkları kirli pazarlıklar gün yüzüne çıkıyor! HDP'li Buldan 14 Mayıs'ı işaret etti...
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