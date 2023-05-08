Demirtaş’ın ses kaydıyla Kılıçdaroğlu’na oy istediler

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HDP mitinginde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Vekil adaylarının konuştuğu mitingde tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş sahneye çıkarak eşinin ceza evinde kayda aldığı seçim konuşmasını mitinge katılanlara dinletti. Yayınlanan ses kaydında, "Tarihi seçim için artık sayılı gün saatler kaldı. Bugüne kolay gelmedik. Görmediğimiz zulüm kalmadı. Ama hep beraber direndik, asla boyun eğmedik, diz çökmedik. Amacımız bu topraklarda eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaktır. Amacımız huzur, refah ve barış içinde, adaletin olduğu bir ülkedir. Şimdi bunlara, her zamankinden daha yakınız. İnşallah güzel günlerin kapısını açacağız. İşte bunun için 'Anahtar sizin elinizde' diyorum. O anahtarla yeni bir yaşamın kapısını açın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Özellikle genç kardeşim, sana sesleniyorum. En yakın parti seçim bürosuna giderek görev almalısın. 14 Mayıs günü, bu halkın emeği sana emanettir. O emaneti gözün gibi korumalısın. Seçim akşamı, her yerde yalan yanlış haberler yapabilirler, daha önce yaptılar. Onlara asla kanmayın. Onların yalanlarının karşısında asla diz çökmeyin ve sandık başlarından asla ayrılmayın. Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız.

1 OY HDP'YE BİR OY KILIÇDAROĞLUNA İSTEDİ

Bekledikleri ve özledikleri günlere çok yaklaştıklarını belirten Demirtaş, "Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönül rahatlığıyla kullanın. 1 oy HDP'ye, 1 oy da Kemal Kılıçdaroğlu'na. Değerli halkım, farkında olduğunuzu biliyorum ama yine de söyleyeyim. Ben direnme gücümü sizden alıyorum ve lütfen şunu unutmayın; ben buradayım ama kalbim orada sizlerle. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz" dedi. Ses kaydını dinlettikten sonra katılımcılara seslenen Başak Demirtaş ise, "Selahattin ve bütün tutsak arkadaşlarımız, rehin tutulan bütün tutsak arkadaşlarımız tez zamanda özgürlüğüne kavuşacak" dedi.