HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Elbette ki Selo'ya da, Figen'e de, Gülten'e de, Ayla'ya da özgürlük gelecek" | Video
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den bir skandal açıklama daha geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını söyledi. 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Buldan, "Elbette ki Selo'ya da, Figen'e de, Gülten'e de, Ayla'ya da özgürlük gelecek. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." dedi.
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