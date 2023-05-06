Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı

HDP/PKK'NIN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK TAKVİMİ



HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasından önce bakanlık ve diğer maddeler konusunda pazarlık yapıldığı anlaşılıyor. Selahattin Demirtaş, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız" ifadelerini kullandı.

Mart ve Nisan ayı boyunca PKK elebaşları Murat Karayılan, Sabri Ok, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal Türk Ordusu'nun teröre karşı operasyonlarını hedef aldı Millet İttifakı'na destek açıklamalarında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Mart'ta HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. HDP'liler 22 Mart'ta cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacaklarını ilan etti. PKK'nın üst düzey yapılanması KCK Eş Başkanı Bese Hozat, 28 Mart'ta seçim sürecinde eylemsizlik kararı aldıklarını, seçim sonrasında duruma göre yeni bir değerlendirme yapacaklarını açıkladı. Eş Başkan Sancar, 28 Nisan'da Kılıçdaroğlu'na HDP desteğini resmen açıkladı.