CHP’nin seçim sistemini hazırlayan yöneticiden şok itiraflar: Bizim sistemimizde Kılıçdaroğlu hiç kazanmıyordu

SEÇİM SİSTEMİNİ HAZIRLAYAN YÖNETİCİ İTİRAF ETTİ: KILIÇDAROĞLU HİÇBİR ZAMAN ÖNDE OLMADI

CHP'nin seçim sistemini hazırlayan ekibin başında yer alan Sedat Doğan, yaptığı açıklamada kendi seçim sistemlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman önde olmadığını belirtti. "Bizim sistemimizde hiçbir zaman Kılıçdaroğlu kazanmıyordu. Ama belediye başkanlarının kendi ekiplerinin de ayrı çalışmaları vardı." diyen Doğan, "Mesela İstanbul ekibi Türkiye Gönüllüleri diye bir oluşum kurmuşlardı. Belki buradan gelen sonuçlar ile açıklama yapmışlardır. Ayrıca Altın Sandık uygulaması yaptırdıklarını biliyorum. Oradan gelen sonuçlar yanıltıcı olmuş olabilir. Başkanlarımız büyük bir özveri ile çalıştılar. Halkı sandıklarda tutmak da kolay değil. Ama yapılan açıklamalar günün sonunda hatalı ise, bunun suçlusu Onursal'ın sistemi ilan edilmemeliydi. Daha şeffaf olunabilirdi." ifadelerini kullandı.