Başkan Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya’ya gidecek

UEFA SKANDALI SONRASI KARARI VERDİ



Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır."