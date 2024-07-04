Başkan Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya’ya gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.
AZERBAYCAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
Erdoğan'ın aynı gün UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Hollanda'ya karşı mücadele edecek A Milli Takım'ı desteklemek üzere Berlin'e gideceği bildirildi. Şuşa'daki zirveye Başkan Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.
Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek. Erdoğan, Pazartesi akşamı Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etmişti.
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu | Video
UEFA SKANDALI SONRASI KARARI VERDİ
Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır."
DIŞİŞİLERİ'NDEN AÇIKLAMA: KABUL EDİLEMEZ
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına yönelik tepkilere ilişkin, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." ifadesini kullandı.