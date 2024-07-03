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Haberler Galeri Ünlü isimlerden Merih Demiral'a 'Bozkurt' desteği: Türk'e yine en zor zamanında sahada bir Bozkurt yardım etti...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 16:13

Ünlü isimlerden Merih Demiral'a 'Bozkurt' desteği: Türk'e yine en zor zamanında sahada bir Bozkurt yardım etti...

Türkiye-Avusturya maçı nefesleri kesti. Merih Demiral attığı 2 gol ile Avusturya'yı evine gönderdi, Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı. Gecenin en ikonik anı ise hiç kuşkusuz Demiral'ın ikinci goldeki 'Bozkurt'lu sevinciydi. UEFA, milli oyuncumuzun bu sevincine soruşturma başlatırken, ünlü isimler sabah.com.tr aracılığıyla hem milli takıma hem de Merih Demiral'a sahip çıktı. Sinan Akçıl'ın UEFA'ya yaptığı gönderme dikkat çekerken, Gizem Güneş, TFF'ye çağrıda bulundu. İşte ünlü isimlerin sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalar...

ONUR ŞAHANOĞLU
Ünlü isimlerden Merih Demiral’a ’Bozkurt’ desteği: Türk’e yine en zor zamanında sahada bir Bozkurt yardım etti...

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleri ile 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın en konik anı ise Merih'in ikinci golden sonra yaptığı 'Bozkurt' işareti oldu. UEFA, Merih Demiral'ın gol sevincine soruşturma başlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, "Stadyumlarımızda Türk aşırı sağ işaretlerini görmek istemiyoruz." dedi. Demiral'ın, Türk Milletinin sembolü olan Bozkurt işaretini yapması Avrupa'da hazımsızlığa neden olurken, ünlü isimler hem Merih'e hem de milli takımımıza sahip çıktı.

Ünlü isimlerden Merih Demiral’a ’Bozkurt’ desteği: Türk’e yine en zor zamanında sahada bir Bozkurt yardım etti...

"MERİH'İN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Ekmek Teknesi dizisindeki Heredot Cevdet karakteriyle gönüllerde taht kuran Hasan Kaçan, "Bütün futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum. Bize tarihi bir mutluluk yaşattılar. Merih'e gelince. Onun da sonuna kadar yanındayız. Bundan sonrasını da başaracağız, başarılar diliyorum." ifadeleri ile Merih Demiral'a sahip çıktı.

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Ünlü isimlerden Merih Demiral’a ’Bozkurt’ desteği: Türk’e yine en zor zamanında sahada bir Bozkurt yardım etti...

"ALMANLARI TÜRK KORKUSU SARMIŞ"

Ünlü Opera Sanatçısı Hakan Aysev de, Merih Demiral ve milli takımımıza sahip çıktı. Aysev, "Herkes istediği gibi sevincini gösterir. Merih bizim gururumuzdur. Milyonlara muhteşem bir gurur yaşatmıştır. Almanları Türkiye korkusu sarmış. Bizden korktukları için böyle bir açıklama yapmışlar. Aslanlar gibi oynadı bizim çocuklar. Hepsini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Merih Demiral’a ’Bozkurt’ desteği: Türk’e yine en zor zamanında sahada bir Bozkurt yardım etti...

"HER ASİL TÜRK EVLADI BİR BOZKURTTUR"

Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kuruluş Osman gibi birçok önemli dizide rol alan usta oyuncu Ahmet Yenilmez ise konuya dair şu ifadeleri kullandı:

Bozkurt Türk'ün destanlarımda yer almış, tıpkı birilerinin ayı sembolü olduğu gibi Bozkurt da Türk'ün sembolü olmuştur. Rahatsız olanlar da en hafif ifadeyle Türk'ün dostu değildir.

Her asil Türk evladı destanlarında yer alan, Atatürk'ün kendiyle özleştirdiği bir bozkurttur. Bunu da Asil Türk Milleti'nin asil evladı Merih Demiral kardeşim gibi dünyanın her yerinde onurla şerefle haykırır.

Ünlü isimlerden Merih Demiral’a ’Bozkurt’ desteği: Türk’e yine en zor zamanında sahada bir Bozkurt yardım etti...

"TÜRK'E EN ZOR ANINDA BOZKURT YARDIM EDER, SAHADA DA BİZE BİR BOZKURT YARDIM ETTİ"

Ünlü pop sanatçısı Sinan Akçıl, UEFA'ya sert tepki gösterdi, Merih Demiral'ı Türk'ün mitolojisindeki 'Bozkurt'a benzetti. Akçıl, "Önce bir Kurt işaretinin Türk mitolojisinde ne anlama geldiğine baksınlar. İnanılır ki, Türklere en başı sıkışık olduğu, en zor anlarında yön veren, yardımcı olan hayvandır. Kurtların tarihimizdeki yeri çok önemli ve uludur. Dün de en zor anımızda bize golü ile yardımcı olan, önümüzü açan Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yapması çok yerinde ve anlamlı olmuştur. Bundan sadece Türkiye'yi Türklerin olarak görmeyen insanlar rahatsız olmuştur. Bu ırkçılık veya aşırı sağ değildir. Bu tarihimizde yer alan simgemizdir. Bundan rahatsız olan insanların kendilerine başka bir konu ve sevmeyecek bir vatan bulmalarını tavsiye ederim. Milli Takımımızı yeniden tebrik ediyorum. İnşallah Hollanda'yı da yeneriz ve yeniden Bozkurt işaretini yaparız. UEFA'ya gelince, kendi organizasyonundaki bozukluklar ve yolsuzluklarla ilgilensin. Türklerin vatan, millet sevgisine karışmasın." dedi.

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