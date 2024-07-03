Ünlü isimlerden Merih Demiral’a ’Bozkurt’ desteği: Türk’e yine en zor zamanında sahada bir Bozkurt yardım etti...

"TÜRK'E EN ZOR ANINDA BOZKURT YARDIM EDER, SAHADA DA BİZE BİR BOZKURT YARDIM ETTİ"

Ünlü pop sanatçısı Sinan Akçıl, UEFA'ya sert tepki gösterdi, Merih Demiral'ı Türk'ün mitolojisindeki 'Bozkurt'a benzetti. Akçıl, "Önce bir Kurt işaretinin Türk mitolojisinde ne anlama geldiğine baksınlar. İnanılır ki, Türklere en başı sıkışık olduğu, en zor anlarında yön veren, yardımcı olan hayvandır. Kurtların tarihimizdeki yeri çok önemli ve uludur. Dün de en zor anımızda bize golü ile yardımcı olan, önümüzü açan Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yapması çok yerinde ve anlamlı olmuştur. Bundan sadece Türkiye'yi Türklerin olarak görmeyen insanlar rahatsız olmuştur. Bu ırkçılık veya aşırı sağ değildir. Bu tarihimizde yer alan simgemizdir. Bundan rahatsız olan insanların kendilerine başka bir konu ve sevmeyecek bir vatan bulmalarını tavsiye ederim. Milli Takımımızı yeniden tebrik ediyorum. İnşallah Hollanda'yı da yeneriz ve yeniden Bozkurt işaretini yaparız. UEFA'ya gelince, kendi organizasyonundaki bozukluklar ve yolsuzluklarla ilgilensin. Türklerin vatan, millet sevgisine karışmasın." dedi.