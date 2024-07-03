Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
16:13
Ünlü isimlerden Merih Demiral'a 'Bozkurt' desteği: Türk'e yine en zor zamanında sahada bir Bozkurt yardım etti...
Türkiye-Avusturya maçı nefesleri kesti. Merih Demiral attığı 2 gol ile Avusturya'yı evine gönderdi, Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı. Gecenin en ikonik anı ise hiç kuşkusuz Demiral'ın ikinci goldeki 'Bozkurt'lu sevinciydi. UEFA, milli oyuncumuzun bu sevincine soruşturma başlatırken, ünlü isimler sabah.com.tr aracılığıyla hem milli takıma hem de Merih Demiral'a sahip çıktı. Sinan Akçıl'ın UEFA'ya yaptığı gönderme dikkat çekerken, Gizem Güneş, TFF'ye çağrıda bulundu. İşte ünlü isimlerin sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalar...