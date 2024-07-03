Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye’nin zaferine alçak saldırı! Merih Demiral’i lekelemek için harekete geçtiler: Alman medyasından kirli operasyon!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 12:27

Türkiye’nin zaferine alçak saldırı! Merih Demiral’i lekelemek için harekete geçtiler: Alman medyasından kirli operasyon!

Son dakika haberleri: Dünya, Türkiye'nin Avusturya zaferini konuşuyor. A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin yankısı sürerken attığı gollerle Türkiye'ye zaferi taşıyan Merih Demiral'a yönelik alçak bir operasyon başlatıldı. PKK terör örgütü sığınağı haline gelen Almanya'ya ulusal medya, Demiral'ın zaferine gölge düşürmek için harekete geçti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Türkiye’nin zaferine alçak saldırı! Merih Demiral’i lekelemek için harekete geçtiler: Alman medyasından kirli operasyon!

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin başarılı performansı ise dünyanın gündemine oturdu. Tarihi zaferin ardından tüm dünya manşetlerinde Türkiye'nin zaferine övgüler yağdırıldı.

Türkiye’nin zaferine alçak saldırı! Merih Demiral’i lekelemek için harekete geçtiler: Alman medyasından kirli operasyon!

DEMİRAL'IN SEVİNCİ OLAY YARATTI

Avusturya'nın turnuvaya veda etmesiyle sonuçlanan tarihi zaferin en çok konuşulan ismi ise şüphesiz Merih Demiral oldu. Türkiye A Milli Futbol takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırırken, Milli Takımımızın gollerini Merih Demiral kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin zaferine alçak saldırı! Merih Demiral’i lekelemek için harekete geçtiler: Alman medyasından kirli operasyon!

Tüm Türkiye'yi sevince boğan goller sonrası Demiral, sevincini Bozkurt işareti yaparak gösterdi. Sosyal medyayı sallayan görüntülerin ardından Demiral'ın gol sevincinin perde arkası ortaya çıktı.

Türkiye’nin zaferine alçak saldırı! Merih Demiral’i lekelemek için harekete geçtiler: Alman medyasından kirli operasyon!

PKK terör örgütü yandaşlarının yoğun olduğu bilinen Avusturya'da Parlamento, 2019 yılında alınan karar ile Bozkurt işareti yapmayı yasaklamıştı. O dönem Dışişleri Bakanlığı ve MHP'den çok sert tepkiler gelirken PKK lobisinin çalışmaları sonrası çıkan karar büyük tartışma yaratmıştı.

Türkiye’nin zaferine alçak saldırı! Merih Demiral’i lekelemek için harekete geçtiler: Alman medyasından kirli operasyon!

Demiral'ın ise Bozkurt işaretini yasaklayan Avusturya'ya gönderme yaptığı öğrenildi.

SON DAKİKA