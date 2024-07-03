Giriş Tarihi: 03.07.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
12:27
Türkiye’nin zaferine alçak saldırı! Merih Demiral’i lekelemek için harekete geçtiler: Alman medyasından kirli operasyon!
Son dakika haberleri: Dünya, Türkiye'nin Avusturya zaferini konuşuyor. A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin yankısı sürerken attığı gollerle Türkiye'ye zaferi taşıyan Merih Demiral'a yönelik alçak bir operasyon başlatıldı. PKK terör örgütü sığınağı haline gelen Almanya'ya ulusal medya, Demiral'ın zaferine gölge düşürmek için harekete geçti.