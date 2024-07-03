Türkiye’nin zaferine alçak saldırı! Merih Demiral’i lekelemek için harekete geçtiler: Alman medyasından kirli operasyon!

PKK terör örgütü yandaşlarının yoğun olduğu bilinen Avusturya'da Parlamento, 2019 yılında alınan karar ile Bozkurt işareti yapmayı yasaklamıştı. O dönem Dışişleri Bakanlığı ve MHP'den çok sert tepkiler gelirken PKK lobisinin çalışmaları sonrası çıkan karar büyük tartışma yaratmıştı.