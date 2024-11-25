Yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

26 Kasım Salı yarın okullar tatil mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle birçok ilde don ve tipi meydana geleceği bildirildi. Öğrenciler ve veliler okullarla ilgili gelecek açıklamaları takip etmeye başladı. Peki, 26 Kasım Salı yarın okullar tatil mi?
26 KASIM SALI OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hal böyleyken yarın okulların tatil olup olmayacağı da öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 26 Kasım Salı günü ülke genelinde birçok ilde sağanak kar yağışı bekliyor. Okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda henüz Valilik açıklaması gelmedi. Akşam saatlerine doğru açıklamaların gelmesi ön görülüyor. Resmi bir açıklama yapıldığında yer vereceğiz.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR YAĞIŞI NERELERDE DEVAM EDECEK?
Meteoroloji tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışının Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli olması beklenirken Karadeniz'in iç kesimleri hafif şekilde kar yağışının sürmesi beklendiği duyuruldu.
SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji, yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı. Buna göre Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi illerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Urfa'da ise sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları 5 ila 15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.
DONA KARŞI UYARI!
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 0 derecenin altında düşmesi sebebiyle don olayı yaşanabilme ihtimaline karşı uyardı.