SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80’i kontrol altına alındı!

SON DAKİKA... Suriye'de 54 yıllık Esad iktidarının düşmesinin ardından operasyonlar devam etti. Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre Suriye Milli Ordusu Münbiç için harekete geçti. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç'e yönelik operasyonun başladığı belirtildi.

1 ARALIK'TA TEL RIFAT KURTARILMIŞTI

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

İŞTE OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Münbiç Operasyonu'ndan ilk görüntüler geldi. Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç'in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardığını bildirdi.

YÜZDE 80'İ KONTROL ALTINDA

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir."

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