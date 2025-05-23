Etkileşim uğruna çocuk istismarı: Annenin paylaşımları tepki çekti! TikTok’un aile güvenliği modeli bu mu?

TikTok, son dönemde çocuk istismarı ve ahlaka aykırı içeriklerin sistematik biçimde öne çıkarılmasıyla yeniden tartışmaların odağında. Platformun "Aile/Ebeveyn güvenliği" adı altında duyurduğu önlemler, hiçbir karşılık bulmazken; platformda çocukların izlenme uğruna teşhir edilmesi tepki çekiyor. Uzmanlar, TikTok için yerli içerik denetim ekiplerinin kurulmasını gerektiğini belirtiyor.
TikTok'ta yeni nesil suç örgütleri, (Barış Boyun örgütü, Daltonlar, Casperlar, Redkitler vs...) ölüme sürükleyen video akımları, cinsel istismar içerikleri, pedofili gibi birçok suç teşkil eden içerikler adeta kol geziyor.
TİKTOK'TAN GÖZ BOYAMA HAMLESİ
TikTok bu içeriklerin vatandaşlar tarafından çok fazla tepki çekmesinin ardından bir dizi kampanyaya girişti. TikTok önce algı operasyonuyla (TikToFaydasıÇok kampanyası) skandal paylaşımları aklama çabasına girdi. Sonra da 'aile/ebeveyn güvenliği' adı altında bir takım uygulamalarında güncellemeye gittiğini duyurdu.
TikTok'un bu hamlelerinin ise göz boyamadan ibaret olduğu söz konusu içeriklerin plaftormda halen kalması ve daha da artması nedeniyle net biçimde görüldü.
ETKİLEŞİM UĞRUNA ÇOCUĞA İSTİSMAR
Son olarak; TikTok'taki bir annenin etkileşim uğruna çocuğunu istismar etmesi ve izlenme uğruna kullanması büyük tepki çekti. Sosyal medyada kullanıcıları 'TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?' sözleriyle gerçek anlamda bir önlem alınması gerektiğini dile getirdi.
"YERLİ İÇERİK DENETİM EKİPLERİ KURULMALI"
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, skandal paylaşımların nasıl engellenmesi ve filtrelenmesiyle gerektiğiyle ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.