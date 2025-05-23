Etkileşim uğruna çocuk istismarı: Annenin paylaşımları tepki çekti! TikTok’un aile güvenliği modeli bu mu?

TİKTOK'TAN GÖZ BOYAMA HAMLESİ

TikTok bu içeriklerin vatandaşlar tarafından çok fazla tepki çekmesinin ardından bir dizi kampanyaya girişti. TikTok önce algı operasyonuyla (TikToFaydasıÇok kampanyası) skandal paylaşımları aklama çabasına girdi. Sonra da 'aile/ebeveyn güvenliği' adı altında bir takım uygulamalarında güncellemeye gittiğini duyurdu.