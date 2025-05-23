Haberler Gündem Haberleri Etkileşim uğruna çocuk istismarı: Annenin paylaşımları tepki çekti! TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?
Giriş Tarihi: 23.5.2025 11:16 Son Güncelleme: 23.5.2025 11:54

Etkileşim uğruna çocuk istismarı: Annenin paylaşımları tepki çekti! TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?

TikTok uzun bir süredir, yeni nesil suç örgütlerinin platformda cirit atması, cinsel istismar içerikleri ve pedofili paylaşımlarıyla tepkilerin odağında... TikTok skandalların daha da artmasının ardından 'aile/ebeveyn güvenliği' gibi bir takım yeni araçlarını duyurdu. TikTok'un bu hamlesinin ise göz boyamadan ibaret olduğu, platformdaki toplumsal ahlaka aykırı içeriklerin sistematik bir şekilde öne çıkmasıyla yine görüldü. Son olarak; TikTok'taki bir annenin etkileşim uğruna çocuğunu istismar etmesi ve izlenme uğruna kullanması büyük tepki çekti. Sosyal medyada kullanıcıları 'TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?' sözleriyle gerçek anlamda bir önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

SABAH İNTERNET
Etkileşim uğruna çocuk istismarı: Annenin paylaşımları tepki çekti! TikTok’un aile güvenliği modeli bu mu?

TikTok, son dönemde çocuk istismarı ve ahlaka aykırı içeriklerin sistematik biçimde öne çıkarılmasıyla yeniden tartışmaların odağında. Platformun "Aile/Ebeveyn güvenliği" adı altında duyurduğu önlemler, hiçbir karşılık bulmazken; platformda çocukların izlenme uğruna teşhir edilmesi tepki çekiyor. Uzmanlar, TikTok için yerli içerik denetim ekiplerinin kurulmasını gerektiğini belirtiyor.

TikTok'ta yeni nesil suç örgütleri, (Barış Boyun örgütü, Daltonlar, Casperlar, Redkitler vs...) ölüme sürükleyen video akımları, cinsel istismar içerikleri, pedofili gibi birçok suç teşkil eden içerikler adeta kol geziyor.

TİKTOK'TAN GÖZ BOYAMA HAMLESİ

TikTok bu içeriklerin vatandaşlar tarafından çok fazla tepki çekmesinin ardından bir dizi kampanyaya girişti. TikTok önce algı operasyonuyla (TikToFaydasıÇok kampanyası) skandal paylaşımları aklama çabasına girdi. Sonra da 'aile/ebeveyn güvenliği' adı altında bir takım uygulamalarında güncellemeye gittiğini duyurdu.

TikTok'un bu hamlelerinin ise göz boyamadan ibaret olduğu söz konusu içeriklerin plaftormda halen kalması ve daha da artması nedeniyle net biçimde görüldü.

ETKİLEŞİM UĞRUNA ÇOCUĞA İSTİSMAR

Son olarak; TikTok'taki bir annenin etkileşim uğruna çocuğunu istismar etmesi ve izlenme uğruna kullanması büyük tepki çekti. Sosyal medyada kullanıcıları 'TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?' sözleriyle gerçek anlamda bir önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

"YERLİ İÇERİK DENETİM EKİPLERİ KURULMALI"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, skandal paylaşımların nasıl engellenmesi ve filtrelenmesiyle gerektiğiyle ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

  • -TikTok gibi platformlar, yapay zekâ filtrelerini daha agresif hale getirebilir. Özellikle reşit olmayan kullanıcıların videolarında; beden gösterimi, uygunsuz dans figürleri, cinsel çağrışım içeren kıyafetler veya davranışlar varsa bu videolar otomatik olarak yayından kaldırılmalı.
  • Canlı yayın açma, para toplama gibi özellikler, yaş doğrulama sistemlerine bağlanmalı. 18 yaş altı hiçbir kullanıcı bu özelliklere erişememeli.
  • BTK gibi düzenleyici kurumlar, platformlardan Türkiye'deki kullanıcılar için daha sert içerik filtreleri uygulamasını talep edebilir. Gerekirse, yasal yaptırımla bunu zorunlu hale getirmelidir.
  • Ayrıca yerli içerik denetim ekipleri kurulmalı. Kültürel hassasiyetlere uygun, ülkemize özel moderasyon sistemiyle bu içerikler daha hızlı engellenebilir.

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Etkileşim uğruna çocuk istismarı: Annenin paylaşımları tepki çekti! TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?
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