Son dakika: CHP’nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongresi yapılmayacak

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. İstanbul Kongresi hakkında alınan karar gereği, CHP'nin 13 Eylül'de yapmayı planladığı Ataşehir İlçe Kongresi'ni iptal etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi ile ilgili süren davada 2 Eylül'de aldığı ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı. Ayrıca, Özgür Çelik ve yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan 39'uncu Olağan Kurultay Süreci'nin kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

MAHKEME KARARI HATIRLATILDI

Kararın İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin ardından Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 13 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı 7. Ataşehir İlçe Kongresi'nin iptal edilmesine karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'tedbiren durdurma' kararının hatırlatıldığı yazıda, "Söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi'nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu bilgilerinize rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan; CHP'nin Sarıyer, Esenyurt İlçe Kongresi de iptal edildi.