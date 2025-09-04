Giriş Tarihi: 04.09.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 06:52
SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel kaosu körüklüyor! Skandal açıklamalarla yargıyı hiçe saydı
Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 81 il başkanını İstanbul'a çağıran Özgür Özel, "İl başkanımız görevinin başındadır" diyerek yargı kararını hiçe saydı Mahkeme kararıyla görevlendirilen geçici yönetimde yer alan ve Özel'in partiden ihraç ettiklerini duyurduğu Gürsel Tekin ise, "Kavga için değil birleştirmek için geliyorum" dedi.