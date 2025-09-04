Giriş Tarihi: 04.09.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 07:13
SON DAKİKA | CHP’de korkutan ‘15 Eylül’ senaryosu! CHP tarihinin en büyük istifa dalgası tetiklenebilir
Son dakika haberi: 15 Eylül'deki 'şaibeli kurultay' duruşmasına sayılı günler kala CHP'de tansiyon yükseldi. Duruşma günü parti yönetiminin tedbir olarak destekçilerini genel merkez önüne çağırması halinde, parti içi muhalefetten bir grubun da karşı hamle olarak mutlak butlan kararı çıkması durumunda beraberindeki grupla genel merkez önünde toplanmayı istişare ettiği öne sürülüyor.