SON DAKİKA | CHP’de korkutan ‘15 Eylül’ senaryosu! CHP tarihinin en büyük istifa dalgası tetiklenebilir

SOKAK ÇAĞRISINA SERT TEPKİ



Parti yönetiminin, uzun yıllardır CHP'ye hizmet veren Gürsel Tekin'i de ani bir kararla ihraç etmesi, buna rağmen İBB soruşturmasında defalarca kez 'itirafçı' sıfatıyla ifade veren Ertan Yıldız'a ise hiçbir tedbir uygulamaması da eleştirilerin dozunu artırdı.



