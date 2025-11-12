İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'dan örgüt içi temizlik talimatı: Tedbirini aldın mı, sen de listedesin!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede dikkat çekici detaylar yer alıyor. İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun avukatı olan ve hukuk biriminden sorumlu olduğu belirtilen Mehmet Pehlivan'ın, operasyondan önce örgüt içinde temizlik yapılması için talimatlar verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 22:05 Son Güncelleme: 12 Kasım 2025 23:14

İddianamede, örgüte yönelik 19 Mart günü yapılan operasyondan önce Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, örgüt içerisinde hukuk biriminden sorumlu olduğu belirtilen şüpheli Mehmet Pehlivan tarafından organize edilen, örgüt yöneticisi ve üyelerinin katıldığı toplantılarda telefonlarının toplanıldığı, dijital kayıt yapılması engellendiği, bu şekilde mahremiyet kurallarına riayet edildiği belirtildi. Toplantılarda örgütün çözülmemesi için Mehmet Pehlivan tarafından planlar yapıldığı da belirtilerek, "Operasyon tarihinden kısa süre önce bazı örgüt mensupları evlerinde bulunan nakit paraların ve belgelerin olup olmadığı araştırmış, bir kısım örgüt üyelerinin evinde çok miktarda nakit bulunduğunu, bir kısım örgüt üyelerinin de belgelerin evde olduğunu ifade etmesi üzerine şüpheli Mehmet Pehlivan tarafından örgüt yöneticileri ve üyelerinin suç delillerini gizlemesi için uyarılar yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KAÇMALARI İÇİN TALİMATLAR VERMİŞ Operasyon olması durumunda gözaltına alınabilecek örgüt yöneticisi ve üyelerinin emniyet ve savcılık ifadelerine şüphelileri kontrol altında tutmak için hangi avukatların gireceği bilgilerini paylaşan Avukat Pehlivan hakkında, "Örgüt hiyerarşisinin tespit edilmemesi için ifadelerde örgüt yöneticileri ve örgüt üyeleri hakkında hangi cümlelerin kurulacağı örgüt üyelerinin 'operasyon siyasidir' şeklinde cevaplamasını söylemiştir. Örgüt liderinin talimatı ve yönlendirmesi ile yine bu toplantılarda tutuklananlara maddi destek verileceği yönünde vaatlerde bulunmuş, kendi güvenmediği örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize etmiş ve kaçmaları için talimatlar vermiştir" ifadelerine yer verildi.