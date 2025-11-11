İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde dikkat çeken detaylar: Gayri resmi ilişkilerde Murat Ongun parmağı!





İddianamede, şüpheli Yalçın'ın suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme maksadıyla 29 Nisan 2025'te, gerçek olmadığını bildiği ve kamuoyunda infial uyandırmak maksadıyla tamamen kendi kurgusundan ibaret köşe yazısını paylaştığı ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği öne sürüldü.



WHATSAPP GRUPLARINDA KİMİN HEDEF ALINACAĞI PLANLANDI



İddianamede ayrıca sosyal medya platformu X üzerinden "troll" hesapları yöneten şüpheliler Hasan Erkan Kabakçı, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol, Kazım Eren Sönmez, Mustafa Sezer Yerli, Alican Ayvataş, Şükrü Fındık'ın, Emrah Bağdatlı tarafından organize ve finanse edilmesi üzerine, örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında kamuoyunu yanıltmak ve yargı süreçlerini etkilemek amacıyla örgütlü bir dijital manipülasyon ile suç örgütünün propagandasını sistematik yürüttükleri belirtildi. Bu şüpheliler tarafından WhatsApp gruplarından günlük olarak kimin hedef alınacağı, hangi etiketin Türkiye gündemine sokulacağı ve hangi hesapların eş zamanlı paylaşım yapacağının planlandığı iddia edildi. İddianamede, "Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında takma adlar kullanarak kamuoyunu provoke edici ve manipülatif içerikler paylaştıkları, yapmış̧ oldukları paylaşımların toplumda panik, korku, güvensizlik ve kutuplaşma yaratma amacını taşıdığı, organizasyonun özel vasfa haiz üye şüpheli Emrah Bağdatlı finansmanı ile örgüt üyesi Mahir Gün tarafından koordine edildiği tespit edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı. Suç örgütünün yöneticilerden Murat Ongun'a bağlı hareket eden şüpheli Mahir Gün'ün, örgüt yöneticisi Murat Ongun'un himayesinde kurulan, "troll" diye tabir edilen sosyal medya oluşumunun mensubu olduğu ve Ongun'un yönlendirmesiyle suç örgütünün menfaatleri doğrultusunda gerçek dışı haber yaparak veya yayarak geniş kitleler üzerinde algı oluşturma eylemlerinde bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüphelilerin devletin organları aleyhine gerçekte var olmayan olayları gerçekmiş gibi göstererek, halkı devlete karşı kinlendirmeye yönelik, yanıltıcı bilgilerin yayılmasında etkin rol oynadıkları ifade edildi.