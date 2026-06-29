İmamoğlu ile Böcek’in rüşvet görüşmesinin tanığı konuştu: Rüşvet trafiği belgelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'na adaylık için "havala" yöntemiyle 5 milyon euro ödediğine dair verdiği ifadeler, teknik verilerle belgelendi. Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri, Böcek'in iddia ettiği telefon görüşmelerini ve İstanbul'daki gizli buluşmayı saniye saniye doğruladı. Böcek ve İmamoğlu'nun iki görüşmesinde de yanlarında olan tutuklu özel kalem Yasin Yellice, "Yaklaşık 1 saat görüşme yaptılar. Adaylık görüşmesi için buraya gitmiştik. Bu görüşmeden çıktıktan sonra Muhittin Başkan bana 'Oğlum herhangi bir problem kalmadı' dedi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER DEŞİFRE OLDU

Muhittin Böcek'in Ekrem İmamoğlu'na adaylık karşılığında 2024 seçimleri öncesinde yaptığı 5 milyon euroluk rüşvet ödemesi gündeme bomba gibi düştü. SABAH, o soruşturma dosyasındaki çok çarpıcı bilgilere ulaştı. Böcek'in verdiği ifade Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik olarak da incelendi. İncelemelere göre Böcek, kullandığı telefon ile ifadesinde bahsettiği gibi 16 Aralık 2023 tarihinde saat 15.59 sıralarında Ekrem İmamoğlu ile 2 dakika 15 saniye süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Böcek ifadesinde, bu görüşmede İmamoğlu'na İstanbul'a geleceğini bildirdiğini beyan etmişti. Bu telefon trafiğinden bir gün sonra, 17 Aralık 2023'te Böcek'in Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği de uçuş ve sinyal kayıtlarıyla kesinleşti.

ŞİŞLİ'DE 'HAVALA' TESLİMATI

Böcek ve İmamoğlu'nun telefon sinyalleri, 17 Aralık 2023 günü saat 16.30 ile 17.30 arasında İstanbul Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi civarında çakıştı. Bu konum verileri, Böcek'in "yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde buluştuk" ifadesini teknik olarak doğruladı. Böcek, bu buluşmada 100 TL'lik banknotun fotoğrafı ve bir telefon numarasının yazılı olduğu zarfı yani havala şifresini bizzat İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etmişti.

'ÇANTA DOLUSU EURO VARDI'

Muhittin Böcek'in o dönem mobil özel kalemi tutuklu Yasin Yellice'nin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Yellice, 2024 yerel seçim öncesinde tanık olduğu olayları tek tek anlattı. Yellice'nin ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Manisa ziyaretiyle ilgili oldu. Böcek, ifadesinde Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro para götürdüğünü söylemişti. Başkan Böcek'in sağlık durumu nedeniyle ilaçlarını bizzat takip ettiğini belirten Yellice, yolculuk sırasında ilaç vermek için açtığı lacivert renkli sırt çantasının içerisinde Euro cinsinden yüklü miktarda döviz gördüğünü söyledi.

İLK GÖRÜŞME OTELDE

Yasin Yellice, Böcek ile birlikte 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiklerini söyledi. Rönesans Polat Otel'de İmamoğlu ile Böcek arasında yaklaşık 45 dakika süren baş başa bir görüşme yapıldığını belirten Yellice, görüşme sonrası Böcek'in kendisine "adaylıkla ilgili sorunun hallolacağını" söylediğini aktardı.

'HERHANGİ BİR PROBLEM KALMADI'

İmamoğlu ile Böcek arasında 17 Aralık 2023'te İstanbul'da gerçekleşen ikinci görüşmenin detaylarını da anlatan Yellice, İmamoğlu'nun seçim ofisi olarak kullanılan binada yapılan 1 saatlik görüşmenin ardından Böcek'in kendisine, "Oğlum, herhangi bir problem kalmadı" dediği anlattı. Yellice, ziyaretin "adaylık hususunda" olduğunu ifade etti.

TAÇ DÖVİZ'DEKİ GİZLİ KASALAR VE İBB KURYELERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlediği operasyon, "havala" sisteminin merkezini deşifre etti. Güvenlik kameralarından gizlenen bölmelerdeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar ve tonlarca değerli maden ele geçirildi. Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve İmamoğlu'nun "kasaları" olarak bilinen Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir telefon trafiği saptandı. Taç Döviz'e yapılan baskında ele geçirilen 5 milyar liralık servetin, Böcek'in tarif ettiği kayıt dışı transfer sisteminin bir parçası olduğu değerlendirildi.

PARALAR AYNI HAVUZDA MI TOPLANDI ?

Soruşturma birimleri, Muhittin Böcek'in şifreli banknot yöntemiyle Kapalıçarşı'ya yönlendirdiği 5 milyon euronun, Taç Döviz'de ele geçirilen ve "İBB kuryeleri" tarafından yönetildiği iddia edilen 5 milyar liralık devasa kara para havuzunun bir parçası olup olmadığını mercek altına aldı. Özellikle 4 adet VIP araçla döviz bürolarından para taşındığına dair tanık beyanları, Böcek'in tarif ettiği "gizli tahsilat" yöntemiyle birebir örtüştü. Muhittin Böcek ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını ikinci plana iterek tüm kararları tek merkezden yönetme ve ekonomik kaynak oluşturma arzusu siyasi süreci zehirlemiştir" sözleriyle tamamlayarak, bu finansal ağın büyüklüğüne dikkat çekti.