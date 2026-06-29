Kılıçdaroğlu’ndan çift başlılığa neşter: 50 il başkanı daha topun ağzında

Mahkemeden çıkan mutlak butlan kararı sonrası ikiye bölünen CHP'de iç savaş devam ediyor. Bu süreçte Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yanında pozisyon alan 74 il başkanı, her türlü provokatif eyleme imza atarak genel merkeze isyan bayrağı açmıştı. Kısa sürede 10 il başkanını görevden alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, bunlardan 4'ünü de disipline sevk etmişti. CHP'de yeni haftanın ilk MYK'sında yeni görevden almalar beklenirken, eylül ayına kadar da partide büyük çaplı değişimlerin yaşanması öngörülüyor. Kılıçdaroğlu'nun kimseye karşı ön yargılı bir tutum içerisinde olmadığını vurgulayan partili kaynaklar, buna karşın hiçbir genel başkanın çift başlılığa da izin vermeyeceğini belirtiyor. Bu kapsamda eylül ayına kadar en az 50 il başkanlığında daha değişim bekleniyor. Bu sayının gerekirse 60 bandına da çıkabileceği öne sürülüyor. Söz konusu il başkanlıklarının başında Sinop, Kars ve Düzce olduğu bildirilirken, kısa süre içerisinde Bitlis'e de yeni atama yapılacağı aktarıldı.

GENEL MERKEZE ADAY AKINI

İl başkanlığı adayları da adeta Ankara'ya akın ederek genel başkan yardımcıları ile görüşmeler yapıyor. İl başkanlıklarında köklü değişimlerin beklendiği bu süreçte genel başkan yardımcılarına her ilden en az 5-6 ismin adaylık için başvurularını ilettiği öğrenildi. Söz konusu aday isimlere ek olarak Mardin'den Antalya'ya, Adana'dan İzmir'e kadar yurdun birçok ilinden eski il-ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel meclis üyeleri de hemen hemen her gün genel merkezi ziyaret ederek Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına destek mesajlarını iletiyor.